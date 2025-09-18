It's Show Time! | Memphis Chamber Music Society
The Memphis Chamber Music Society (MCMS) presents award-winning violinist Joshua Brown, joined by the Society’s new Artistic Director, pianist Victor Santiago Asunción.
Kacky Walton spoke with Brown about the program for this recital, which features César Franck’s monumental Sonata, along with virtuosic works by Fritz Kreisler and Niccolò Paganini.
Event Details:
Date: Sunday, September 21
Time: 3:00 p.m. — 5:30 p.m.
Location: Home of Eric Clauson (621 South Willet Street)
Get ticket information >