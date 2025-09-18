© 2025 WKNO FM
Checking on the Arts
Checking on the Arts

It's Show Time! | Memphis Chamber Music Society

By Kacky Walton
Published September 18, 2025 at 12:00 PM CDT

The Memphis Chamber Music Society (MCMS) presents award-winning violinist Joshua Brown, joined by the Society’s new Artistic Director, pianist Victor Santiago Asunción.

Kacky Walton spoke with Brown about the program for this recital, which features César Franck’s monumental Sonata, along with virtuosic works by Fritz Kreisler and Niccolò Paganini.

Event Details:
Date: Sunday, September 21
Time: 3:00 p.m. — 5:30 p.m.
Location: Home of Eric Clauson (621 South Willet Street)
Get ticket information >

Memphis Chamber Music Society (MCMS)
Kacky Walton
I owe my radio career to the Ford Motor Company. My daddy had a Ford dealership in our hometown of Clarksdale, Mississippi, and he thought it would be cute if his 7-year old daughter did his radio commercials. The pay wasn't great, just a pack of Wrigley's gum, but I was hooked on radio from then on.
