Checking on the Arts

Friends of Music Concert Series | Calvary Episcopal Church

By Darel Snodgrass
Published February 5, 2026 at 5:11 PM CST

The Friends of Music Concert Series at Calvary Episcopal Church in downtown Memphis continues Friday, February 6, at 7:00 p.m. with award-winning pianist Andrew Nesler.

Darel Snodgrass spoke with Nesler and Calvary Organist-Choirmaster Kristin Lensch about this unique program featuring music by Alexander Scriabin and Sergei Prokofiev.

Event Details:
Date: Friday, February 6
Time: 7:00 p.m.
Location: Calvary Episcopal Church (102 N 2nd St)
Learn more about this event here >

Darel Snodgrass
I began piano lessons at age 6, trumpet at age 9, and began teaching myself the guitar at 10. My electronics knowledge comes from my father, who had the RCA television and stereo shop in my hometown of Pocahontas, Arkansas for nearly 20 years. My dad is still fixing televisions at age 79.
