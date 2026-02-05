Friends of Music Concert Series | Calvary Episcopal Church
The Friends of Music Concert Series at Calvary Episcopal Church in downtown Memphis continues Friday, February 6, at 7:00 p.m. with award-winning pianist Andrew Nesler.
Darel Snodgrass spoke with Nesler and Calvary Organist-Choirmaster Kristin Lensch about this unique program featuring music by Alexander Scriabin and Sergei Prokofiev.
Event Details:
Date: Friday, February 6
Time: 7:00 p.m.
Location: Calvary Episcopal Church (102 N 2nd St)
