Checking on the Arts
21-01.png
Checking on the Arts

Concerts International presents Gary Schocker and Jason Vieaux

By Darel Snodgrass
Published February 9, 2026 at 3:10 PM CST

Concerts International’s chamber music season continues Friday, February 13, with a performance by flutist and composer Gary Schocker and Grammy-winning guitarist Jason Vieaux.

Darel Snodgrass spoke with Vieaux about the program, which features works by Schocker, along with music by Claude Debussy, Maurice Ravel, and Béla Bartók, and explores the duo’s long-standing musical collaboration.

Event Details:
Date: Friday, February 13
Time: 7:00 p.m.
Location: Harris Concert Hall (3775 Central Ave)
Get ticket information >

Tags
Checking on the Arts Local EventsConcerts InternationalHarris Concert Hall
Darel Snodgrass
I began piano lessons at age 6, trumpet at age 9, and began teaching myself the guitar at 10. My electronics knowledge comes from my father, who had the RCA television and stereo shop in my hometown of Pocahontas, Arkansas for nearly 20 years. My dad is still fixing televisions at age 79.
