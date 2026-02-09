Concerts International presents Gary Schocker and Jason Vieaux
Concerts International’s chamber music season continues Friday, February 13, with a performance by flutist and composer Gary Schocker and Grammy-winning guitarist Jason Vieaux.
Darel Snodgrass spoke with Vieaux about the program, which features works by Schocker, along with music by Claude Debussy, Maurice Ravel, and Béla Bartók, and explores the duo’s long-standing musical collaboration.
Event Details:
Date: Friday, February 13
Time: 7:00 p.m.
Location: Harris Concert Hall (3775 Central Ave)
Get ticket information >