Zwilich Violin Concerto | Memphis Symphony Orchestra

By Darel Snodgrass
Published February 27, 2026 at 6:54 PM CST

The Memphis Symphony Orchestra (MSO) Classic Accents series continues with guest artist New York Philharmonic violinist Audrey Wright performing the Memphis premiere of "Ellen Zwilich's Violin Concerto."

Darel Snodgrass spoke with MSO Assistant Conductor Kyle Dickson about this exciting concert, which also features Jessie Montgomery's "Starburst" (also a Memphis premiere), Korngold's "Much Ado About Nothing" Suite, and Ravel's beloved "Le Tombeau de Couperin."

Day 1:
Date: Friday, February 27
Time: 6:30 p.m.
Location: Crosstown Theater (1350 Concourse Ave)
Get ticket information >

Day 2:
Date: Sunday, March 1
Time: 2:30 p.m.
Location: Scheidt Family Performing Arts Center (3800 Central Ave)
Get ticket information >

