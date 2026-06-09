Classical Melodies Inc. fundraising events support arts access
Classical Melodies Inc. is holding a "Spaghetti Extravaganza" fundraiser Saturday, June 13, followed by a concert on Sunday, June 14.
Darel Snodgrass spoke with Classical Melodies Inc. Founder and Director Tanisha L. Ward about these events, which are fundraisers for the performance-based organization focused on introducing classical vocal music to underserved/underrepresented communities, particularly seniors (65 yrs. +), and school-aged, at-risk children/communities of color.
Spaghetti Extravaganza Fundraiser:
Date: Saturday, June 13
Time: 5:00 p.m. — 7:00 p.m.
Location: First Congregational Church (1000 S. Cooper St.)
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Juneteenth Benefit Concert:
Date: Sunday, June 14
Time: 1:00 p.m.
Location: Unity Church-Memphis (9228 Walnut Grove Rd)
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