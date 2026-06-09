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Checking on the Arts
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Checking on the Arts

Classical Melodies Inc. fundraising events support arts access

By Darel Snodgrass
Published June 9, 2026 at 12:00 PM CDT

Classical Melodies Inc. is holding a "Spaghetti Extravaganza" fundraiser Saturday, June 13, followed by a concert on Sunday, June 14.

Darel Snodgrass spoke with Classical Melodies Inc. Founder and Director Tanisha L. Ward about these events, which are fundraisers for the performance-based organization focused on introducing classical vocal music to underserved/underrepresented communities, particularly seniors (65 yrs. +), and school-aged, at-risk children/communities of color.

Spaghetti Extravaganza Fundraiser:
Date: Saturday, June 13
Time: 5:00 p.m. — 7:00 p.m.
Location: First Congregational Church (1000 S. Cooper St.)
Get ticket information >

Juneteenth Benefit Concert:
Date: Sunday, June 14
Time: 1:00 p.m.
Location: Unity Church-Memphis (9228 Walnut Grove Rd)
Get ticket information >

Tags
Checking on the Arts Local EventsClassical Melodies Inc.First Congregational Church
Darel Snodgrass
I began piano lessons at age 6, trumpet at age 9, and began teaching myself the guitar at 10. My electronics knowledge comes from my father, who had the RCA television and stereo shop in my hometown of Pocahontas, Arkansas for nearly 20 years. My dad is still fixing televisions at age 79.
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