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Checking on the Arts
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Checking on the Arts

Santiago Cañón Valencia brings Carnegie Hall recital program to Memphis

By Kacky Walton
Published November 10, 2026 at 5:19 PM CST

Award-winning Colombian cellist and Deutsche Grammophon recording artist Santiago Cañón Valencia makes his Carnegie Hall debut on Tuesday, November 10, accompanied by pianist Victor Santiago Asuncion. The recital features works by Debussy, Ginastera, Pärt, and Shostakovich.

Memphis audiences will have an opportunity to experience the same program when the duo performs Sunday, November 15, as part of the Memphis Chamber Music Society's concert series.

Cañón Valencia joined Kacky Walton to discuss his feelings leading up to his Carnegie Hall debut, how he selected the program, and what this career-defining performance means to him.

Event Details:
Day: Sunday, November 15
Time: 3:00 p.m. - 5:30 p.m.
Location: Home of Mark and Mathilde Crosby (6052 River Oaks Cove)
For tickets and more information, visit memphischambermusic.org

Tags
Checking on the Arts Memphis Chamber Music Society (MCMS)Local Events
Kacky Walton
I owe my radio career to the Ford Motor Company. My daddy had a Ford dealership in our hometown of Clarksdale, Mississippi, and he thought it would be cute if his 7-year old daughter did his radio commercials. The pay wasn't great, just a pack of Wrigley's gum, but I was hooked on radio from then on.
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