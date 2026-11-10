Santiago Cañón Valencia brings Carnegie Hall recital program to Memphis
Award-winning Colombian cellist and Deutsche Grammophon recording artist Santiago Cañón Valencia makes his Carnegie Hall debut on Tuesday, November 10, accompanied by pianist Victor Santiago Asuncion. The recital features works by Debussy, Ginastera, Pärt, and Shostakovich.
Memphis audiences will have an opportunity to experience the same program when the duo performs Sunday, November 15, as part of the Memphis Chamber Music Society's concert series.
Cañón Valencia joined Kacky Walton to discuss his feelings leading up to his Carnegie Hall debut, how he selected the program, and what this career-defining performance means to him.
Event Details:
Day: Sunday, November 15
Time: 3:00 p.m. - 5:30 p.m.
Location: Home of Mark and Mathilde Crosby (6052 River Oaks Cove)
For tickets and more information, visit memphischambermusic.org