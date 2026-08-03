NASA's SpaceX Crew-13 Mission Overview News Conference (Aug. 3, 2026)
Leaders from NASA and agency partners are holding a news conference at NASA's Johnson Space Center to discuss final preparations for our upcoming SpaceX Crew-13 mission to the International Space Station, targeted to launch no earlier than mid-September.
Participants include:
- Joel Montalbano, deputy associate administrator, Human Spaceflight Mission Directorate, NASA Headquarters
- Dana Weigel, manager, Low Earth Orbit Program, NASA Johnson
- Mathieu Caron, director, Astronauts, Life Sciences, and Space Medicine, CSA
- Julianna Scheiman, director, NASA Science and Dragon Programs, SpaceX