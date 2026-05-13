Checking on the Arts
Checking on the Arts

Memphis Symphony Orchestra concludes Classic Accents 2025-2026 season

By Darel Snodgrass
Published May 13, 2026 at 10:46 AM CDT

The Memphis Symphony Orchestra (MSO) concludes its Classic Accents concert season for 2025-2026 with a performance on Friday, May 15, and Sunday, May 17.

Darel Snodgrass spoke with MSO Music Director Maestro Robert Moody about this concert, featuring music by Mozart, American composer Lowell Liebermann's "Piccolo Concerto" with soloist Jennifer Gunn, and Aaron Copland's iconic "Appalachian Spring."

Day 1:
Date: Friday, May 15
Time: 6:30 p.m. — 9:00 p.m.
Location: Crosstown Theater (1350 Concourse Ave)
Get ticket information >

Day 2:
Date: Sunday, May 17
Time: 2:30 p.m. — 5:00 p.m.
Location: Scheidt Family Performing Arts Center (3800 Central Ave)
Get ticket information >

Darel Snodgrass
I began piano lessons at age 6, trumpet at age 9, and began teaching myself the guitar at 10. My electronics knowledge comes from my father, who had the RCA television and stereo shop in my hometown of Pocahontas, Arkansas for nearly 20 years. My dad is still fixing televisions at age 79.
Darel Snodgrass