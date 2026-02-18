© 2026 WKNO FM
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Checking on the Arts
21-01.png
Checking on the Arts

Feels Like a Dream: Eunbi Kim & Iris Musicians

By Darel Snodgrass
Published February 18, 2026 at 2:53 PM CST

The Iris Collective concert season continues with "It Feels Like a Dream," featuring Eunbi Kim and Iris musicians.

Darel Snodgrass spoke with Kim and Iris Collective Executive Director Rebecca Arendt about the intimate multimedia event, which moves beyond the conventions of a traditional piano recital or chamber music concert.

Event Details:
Date: Saturday, February 21
Time: 7:30 p.m. — 9:00 p.m.
Location: Green Room @ Crosstown Arts (1350 Concourse Ave)
Get ticket information >

Tags
Checking on the Arts Local EventsIris Collective OrchestraThe Green Room at Crosstown ArtsCrosstown Arts
Darel Snodgrass
I began piano lessons at age 6, trumpet at age 9, and began teaching myself the guitar at 10. My electronics knowledge comes from my father, who had the RCA television and stereo shop in my hometown of Pocahontas, Arkansas for nearly 20 years. My dad is still fixing televisions at age 79.
See stories by Darel Snodgrass