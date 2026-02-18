Feels Like a Dream: Eunbi Kim & Iris Musicians
The Iris Collective concert season continues with "It Feels Like a Dream," featuring Eunbi Kim and Iris musicians.
Darel Snodgrass spoke with Kim and Iris Collective Executive Director Rebecca Arendt about the intimate multimedia event, which moves beyond the conventions of a traditional piano recital or chamber music concert.
Event Details:
Date: Saturday, February 21
Time: 7:30 p.m. — 9:00 p.m.
Location: Green Room @ Crosstown Arts (1350 Concourse Ave)
Get ticket information >